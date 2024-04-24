Cashless как стойкая привычка. Исследование выяснило платежные предпочтения украинцев
Количество украинцев, которые имели опыт оплаты покупки бесконтактно цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC, за 2023 год выросло на 11 процентных пункта, до 62% от общей массы.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования MasterIndex, в рамках которого были проанализированы платежные предпочтения украинцев, являющихся пользователями банковских услуг.
"Особенно заметно пользование NFC-оплатами выросло среди пользователей карт в возрасте от 36 до 60 лет", – говорится в релизе по его результатам, обнародованным в среду, 24 апреля.
Исследование выяснило, что 91% респондентов используют свои банковские карты как минимум несколько раз в неделю.
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Среди самых популярных категорий, где безналичная форма оплаты доминирует всегда или чаще всего:
→ услуги мобильной связи, интернета и телевидения – 82%,
→ коммунальные платежи – 77%,
→ лекарства – 63%,
→ товары личной гигиены и ухода – 61%,
→ пищевые продукты (60%).
При этом все больше украинцев при расчетах в физических магазинах предпочитают безналичные оплаты, а не наличные – об этом заявляет 68% респондентов, что на 9 п.п. больше, чем годом ранее.
Более того, каждый десятый опрошенный вообще избегает торговых точек, где нет возможности рассчитаться картой.
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Исследование отношения украинцев к безналичным платежам проведено компанией InMind по заказу Mastercard в январе 2024 методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 1506 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 000 человек.
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