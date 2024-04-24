Cashless як стійка звичка. Дослідження з'ясувало платіжні вподобання українців
Кількість українців, які мали досвід оплати купівлі безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, упродовж 2023 року зросла на 11 відсоткових пунктів — до 62% від загалу.
Про це свідчать результати щорічного дослідження MasterIndex, у межах якого були проаналізовані платіжні вподобання українців, які є користувачами банківських послуг.
"Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років", – зазначено в релізі за його результатами, який оприлюднено у середу, 24 квітня.
Дослідження з'ясувало, що 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень.
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Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше:
→ послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення – 82%;
→ комунальні платежі – 77%;
→ ліки – 63%;
→ товари особистої гігієни та догляду – 61%;
→ харчові продукти (60%).
Водночас дедалі більше українців під час розрахунків у фізичних магазинах надають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляють 68% респондентів, що на 9 в.п. більше, ніж роком раніше.
Ба більше, кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де немає змоги розрахуватися карткою.
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Дослідження ставлення українців до безготівкових платежів проведено компанією InMind на замовлення Mastercard у січні 2024 року методом онлайн-опитування. В опитуванні взяли участь 1506 респондентів у віці 18-60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 000 осіб.
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