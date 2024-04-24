Cashless як стійка звичка. Дослідження з'ясувало платіжні вподобання українців

Користування NFC-оплатами у 2023 році в Україні зросло на 11 відсоткових пунктів – до 62% від загалу

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Кількість українців, які мали досвід оплати купівлі безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, упродовж 2023 року зросла на 11 відсоткових пунктів — до 62% від загалу.

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Про це свідчать результати щорічного дослідження MasterIndex, у межах якого були проаналізовані платіжні вподобання українців, які є користувачами банківських послуг.

"Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років", – зазначено в релізі за його результатами, який оприлюднено у середу, 24 квітня.



Дослідження з'ясувало, що 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень.

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Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше:

→ послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення – 82%;

→ комунальні платежі – 77%;

→ ліки – 63%;

→ товари особистої гігієни та догляду – 61%;

→ харчові продукти (60%).



Водночас дедалі більше українців під час розрахунків у фізичних магазинах надають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці – про це заявляють 68% респондентів, що на 9 в.п. більше, ніж роком раніше.

Ба більше, кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де немає змоги розрахуватися карткою.

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Дослідження ставлення українців до безготівкових платежів проведено компанією InMind на замовлення Mastercard у січні 2024 року методом онлайн-опитування. В опитуванні взяли участь 1506 респондентів у віці 18-60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 000 осіб.