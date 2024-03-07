В Україні 115 млн дійсних банківських карток. Найбільше – у ПриватБанку: рейтинг

Станом на 1 січня в Україні було 115,14 млн карток дійсних банківських карток (термін дії яких не закінчився). За рік їхня кількість зросла на 4,9%, або на 5,34 млн, свідчать дані Національного банку України.

З них менше від половини – 52,13 млн – були активними (тобто за ними протягом останнього місяця була здійснена хоча б одна операція). Протягом 2023 року приріст активних карток становив 12,6%, або 5,83 млн.

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За підсумками 2023 року, лідерство за кількістю карток в Україні зберігає державний ПриватБанк. За рік він збільшив кількість дійсних карток до 50,51 млн шт. (+5,1%, або 2,46 млн), активних – до майже до 28,21 млн шт. (+8,9%, або 2,31 млн).

Другу позицію обіймає monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку: 18,20 млн дійсних карток (+25,6%, або на 3,71 млн); активних – 8 млн (+30%, або на 1,85 млн).

Третє місце в державного Ощадбанку, який за рік втратив 2,7%, або 0,47 млн дійсних карток і на 1 січня 2024 року їх кількість становить 16,49 млн шт. Число активних карток зросло до 7,40 млн шт. (+18,4%, або 1,15 млн шт.)

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Четверта позиція за кількістю дійсних карток у Райффайзен Банку – майже 5, 89 млн, із яких 2,29 млн активних.

На п'ятому місці опинився А-Банк із 5,87 млн дійсних і 1,24 млн – активних.

ПриватБанк, якому належить більш ніж половина усіх банківських карток в Україні, 1 лютого оприлюднив статистику витрат українців у 2023 році. Через мережу цього банку клієнти оплатили картками майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн – на понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року.

Майже половину (48%) грошей витратили на купівлю харчових продуктів – понад 350 млрд грн.