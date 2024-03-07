В Украине 115 млн действительных банковских карт. Больше всего – в ПриватБанке: рейтинг

Лидер по количеству карт неизменен – это ПриватБанк, у которого более половины всех электронных платежных средств в Украине

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По состоянию на 1 января в Украине было 115,14 млн карт действительных банковских карт (срок действия которых не истек). За год их количество выросло на 4,9%, или на 5,34 млн, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Из них менее половины – 52,13 млн – были активными (т.е. по ним в течение последнего месяца была совершена хотя бы одна операция). В течение 2023 года прирост активных карт составил 12,6%, или 5,83 млн.

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По итогам 2023 года, лидерство по количеству карточек в Украине сохраняет государственный ПриватБанк. За год он увеличил количество действительных карт до 50,51 млн шт. (+5,1%, или 2,46 млн), активных – до почти до 28,21 млн шт. (+8,9%, или 2,31 млн).

Вторую позицию занимает monobank, работающий на лицензии Универсал Банка: 18,20 млн действительных карт (+25,6%, или на 3,71 млн); активных – 8 млн (+30%, или на 1,85 млн).

Третье место у государственного Ощадбанка, за год потерявшего 2,7%, или 0,47 млн действительных карт. На 1 января 2024 года их количество составляет 16,49 млн шт. Число активных карт выросло до 7,40 млн шт. (+18,4%, или 1,15 млн шт.)

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Четвертая позиция по количеству действительных карт у Райффайзен Банка – почти 5,89 млн, из которых 2,29 млн активных.

На пятом месте оказался А-Банк с 5,87 млн действительных и 1,24 млн – активных.

ПриватБанк, которому принадлежит более половины всех банковских карт в Украине, 1 февраля обнародовал статистику расходов украинцев в 2023 году. Через сеть этого банка клиенты оплатили картами почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн – более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года.

Около половины (48%) денег потратили на покупку продуктов питания – более 350 млрд грн.