Для получения субсидий нужно успеть подать заявку до 1 декабря: как это сделать
Заявление и документы на назначение жилищной субсидии необходимо подать до 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется с месяца обращения до завершения отопительного сезона (30 апреля). Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного периода, выплаты могут быть назначены с его старта (с 1 октября), при условии соответствия заявителя критериям получения помощи.
Как подать заявление
Документы можно подать несколькими способами:
- Персонально – в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, через уполномоченных лиц органов местного самоуправления или в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
- По почте – на адрес соответствующего органа Пенсионного фонда.
- Онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дия".
Кто может рассчитывать на субсидию
Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают гражданам, чей доход недостаточен для самостоятельной оплаты услуг. Это могут быть как украинцы, так и иностранцы, легально проживающие в Украине. Право на субсидию имеют зарегистрированные в помещении жильцы, арендаторы, владельцы незавершенных домов, внутренне перемещенные лица без договора аренды, а также несовершеннолетние или недееспособные лица на попечении, если прилагаются соответствующие подтверждающие документы.
Субсидия начисляется гражданам, которые соответствуют определенным критериям и подали все необходимые документы.
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