Для отримання субсидій потрібно встигнути подати заявку до 1 грудня: як це зробити
Заяву та документи на призначення житлової субсидії необхідно подати до 1 грудня 2024 року. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається з місяця звернення до завершення опалювального сезону (30 квітня). Якщо заяву подати впродовж двох місяців з початку опалювального періоду, виплати можуть бути призначені з його старту (з 1 жовтня), за умови відповідності заявника критеріям отримання допомоги.
Як подати заяву
Документи можна подати декількома способами:
- Особисто — у сервісних центрах Пенсійного фонду України, через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.
- Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".
Хто може розраховувати на субсидію
Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають громадянам, чий дохід недостатній для самостійної оплати послуг. Це можуть бути як українці, так і іноземці, що легально проживають в Україні. Право на субсидію мають зареєстровані у приміщенні мешканці, орендарі, власники незавершених будинків, внутрішньо переміщені особи без договору оренди, а також неповнолітні або недієздатні особи під опікою, якщо додаються відповідні підтвердні документи.
Субсидія нараховується громадянам, які відповідають визначеним критеріям і подали всі необхідні документи. Особливу увагу слід звернути тим, хто вперше звертається за цією допомогою: подання заяви до 1 грудня забезпечить нарахування виплат з початку опалювального сезону.
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