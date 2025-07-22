Кабмин расширил программу "Власна справа": будет давать 1 млн грн на открытие детсадов

Украинцы смогут взять грант до 1 млн грн на открытие частных учреждений дошкольного образования

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По грантовой программе "Власна справа" украинцы смогут получить до 1 млн грн на открытие учреждения дошкольного образования. Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщило Министерство экономики.

Согласно условиям программы украинцы могут получить грант на открытие или развитие яслей, детских садов, семейных садов, мини-садов, специальных детских садов, центров развития ребенка, в размере:

до 500 000 грн – при условии создания не менее двух рабочих мест;

500 000 грн–1 млн грн – при условии создания не менее четырех рабочих мест и софинансирования 70/30 (70% – деньги гранта, 30% – деньги грантера).

"Через гранты мы инвестируем в развитие сети дошкольных учреждений, чтобы увеличить количество мест для обучения маленьких украинцев", – отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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Полученные деньги можно будет направить на ремонт и обустройство помещения, закупку мебели, игрушек, техники или методических материалов.

Разрешено тратить деньги и на маркетинг, рекламу или даже запуск заведения по франшизе. Также грант можно использовать на транспорт для нужд заведения.

Заявки на участие в программе принимаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Грантовая программа "Власна справа" работает с 2022 года и уже помогла более 27 000 украинцев начать или развить собственный бизнес – от кафе и мастерских до производственных предприятий.