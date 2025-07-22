Кабмін розширив програму "Власна справа": даватиме 1 млн грн на відкриття дитсадків
За грантовою програмою "Власна справа" українці зможуть отримати до 1 млн грн на відкриття закладу дошкільної освіти. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомило Міністерство економіки.
Згідно з умовами програми українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток ясел, дитячих садків, сімейних (родинних) садків, мінісадків, спеціальних дитячих садків, центрів розвитку дитини, в розмірі:
- до 500 000 грн – за умови створення не менш як двох робочих місць;
- 500 000 грн–1 млн грн – за умови створення не менш як чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% – гроші гранту, 30% – гроші грантера).
"Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Отримані гроші можна буде спрямувати на ремонт і облаштування приміщення, закупівлю меблів, іграшок, техніки чи методичних матеріалів.
Дозволено витрачати гроші і на маркетинг, рекламу або навіть запуск закладу за франшизою. Також грант можна використати на транспорт для потреб закладу.
Заявки на участь у програмі приймаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Грантова програма "Власна справа" працює з 2022 року і вже допомогла понад 27 000 українців започаткувати або розвинути власний бізнес – від кав’ярень і майстерень до виробничих підприємств.
- З жовтня 2024 року молоді українці віком до 25 років мають можливість подати заявку на грант до 150 000 грн для започаткування бізнесу в межах програми "Власна справа".
Коментарі (0)