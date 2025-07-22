Кабмін розширив програму "Власна справа": даватиме 1 млн грн на відкриття дитсадків

Українці зможуть взяти грант до 1 млн грн на відкриття приватних закладів дошкільної освіти

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За грантовою програмою "Власна справа" українці зможуть отримати до 1 млн грн на відкриття закладу дошкільної освіти. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомило Міністерство економіки.

Згідно з умовами програми українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток ясел, дитячих садків, сімейних (родинних) садків, мінісадків, спеціальних дитячих садків, центрів розвитку дитини, в розмірі:

до 500 000 грн – за умови створення не менш як двох робочих місць;

500 000 грн–1 млн грн – за умови створення не менш як чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% – гроші гранту, 30% – гроші грантера).

"Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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Отримані гроші можна буде спрямувати на ремонт і облаштування приміщення, закупівлю меблів, іграшок, техніки чи методичних матеріалів.

Дозволено витрачати гроші і на маркетинг, рекламу або навіть запуск закладу за франшизою. Також грант можна використати на транспорт для потреб закладу.

Заявки на участь у програмі приймаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Грантова програма "Власна справа" працює з 2022 року і вже допомогла понад 27 000 українців започаткувати або розвинути власний бізнес – від кав’ярень і майстерень до виробничих підприємств.