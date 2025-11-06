Минэкономики пообещало выплаты нацкешбэка за август на следующей неделе
Выплаты по программе "Национальный кешбэк" за август будут проведены на следующей неделе в полном объеме. Завершаются финальные процедуры перед запуском выплаты, сообщила 6 ноября пресс-служба Министерства экономики.
Задержку объяснили "техническим процессом согласования": фактическое количество участников программы превысило изначально прогнозируемое.
"И именно за август сумма выплат будет наибольшей за все время программы – 509 млн грн", – отметили в министерстве.
После выплаты нацкешбэка за август начнутся выплаты за сентябрь, пообещало Минэкономики.
Заявление министерства о выплате задолженного за два месяца кешбэка появилось после того, как Экономическая правда написала, что причина задержки – нехватка финансирования для программы "Национальный кешбэк".
По данным источников издания в правительстве, финансирование планировали "перебрасывать" из резервного фонда, однако средства закончились и там.
14 октября Минэкономики уже объясняло задержку нацкешбэка за август рекордным размером выплат, не уточнив сумму.
За покупки в июле государство выплатило 507 млн грн кешбэка 3,6 млн участников программы, которые накопили более 2 грн кешбэка и активировали свои карты для выплат в приложении "Дия".
- 20 августа 2024 года Кабмин запустил программу кешбэка 10% за покупку украинских товаров. "Национальный кешбэк" стартовал в тестовом режиме 2 сентября, а официально заработал – 11 октября.
- В марте 2025-го глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что "хорошо разрекламированный проект постепенно выдыхается".
