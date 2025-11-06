Мінекономіки пообіцяло виплати нацкешбеку за серпень наступного тижня

Фото: Depositphotos

Виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати, повідомила 6 листопада пресслужба Міністерства економіки.

Затримку пояснили "технічним процесом погодження": фактична кількість учасників програми перевищила початково прогнозовану.

"І саме за серпень сума виплат буде найбільшою за весь час програми – 509 млн грн", – зазначили в міністерстві.

Після виплати нацкешбеку за серпень почнуться виплати за вересень, пообіцяло Мінекономіки.

Заява міністерства про виплату заборгованого за два місяці кешбеку з'явилася після того, як Економічна правда написала, що причина затримки – брак фінансування для програми "Національний кешбек".

За даними джерел видання в уряді, фінансування планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там.

14 жовтня Мінекономіки вже пояснювало затримку нацкешбеку за серпень рекордним розміром виплат, не уточнивши суму.

За купівлі у липні держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку "Дія".