Где потратить тысячу Зеленского: Минэкономики создало карты аптек и книжных магазинов
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Министерство экономики Украины представило интерактивные карты аптек и книжных магазинов, которые стали участниками программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек". Эти инструменты помогут украинцам легко найти ближайшие точки продаж лекарств и книг, где можно воспользоваться средствами, полученными в рамках программы, которую еще называют "тысяча Зеленского".

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей официальной странице в Facebook.

Аптеки-партнеры

Для поиска ближайшей аптеки можно воспользоваться специальной интерактивной картой. Среди аптек, которые присоединились к программе:

  • Аптека АНЦ,
  • Сеть аптек "Подорожник",
  • Сеть "Аптека "3и",
  • Аптека 9·1·1,
  • Аптека оптовых цен,
  • Оптимальная аптека,
  • Аптека "Благодать",
  • Аптека "Здрава",
  • Аптека DiGi,
  • Сеть аптек "Желаем здоровья".

Книжные магазины-партнеры

Для поиска ближайшего магазина также доступна отдельная интерактивная карта. К программе присоединились такие известные издательства и книжные магазины, как:

  • Readeat,
  • Yakaboo,
  • Книжный магазин "Е",
  • Буква,
  • Издательская группа KM-Букс,
  • КСД – пространство захватывающих книг.
  • КнигоЛенд,
  • Издательство "Абабагаламага",
  • Vivat,
  • Издательство РМ,
  • Издательство "Фабула",
  • Издательство "Астролябия",
  • Книголов,
  • Издательство Старого Льва,
  • Book.ua,
  • BookChef.

Министерство отмечает, что интерактивные карты аптек и книжных магазинов обновляются на постоянной основе.

  • Выплаты по єПідтримке можно потратить на покупку лекарств, оплату образовательных или медицинских услуг, коммунальные платежи и донаты военным. Выплаты по программе начались 10 декабря, заявку на нее нужно подавать через государственное приложение "Дия". Средства выплачивают на карту "Национальный кешбэк".
  • С 4 декабря программа также доступна для клиентов Укрпошти, которые могут потратить средства на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.
  • О подводных камнях и распространенных мифах о новой єПідтримки читайте в большом тексте LIGA.net.
Тысяча Зеленскогонациональный кэшбекзимова єПідтримка