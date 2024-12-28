Где потратить тысячу Зеленского: Минэкономики создало карты аптек и книжных магазинов

Министерство экономики создало карты аптек и книжных магазинов, присоединившихся к программе

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Министерство экономики Украины представило интерактивные карты аптек и книжных магазинов, которые стали участниками программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек". Эти инструменты помогут украинцам легко найти ближайшие точки продаж лекарств и книг, где можно воспользоваться средствами, полученными в рамках программы, которую еще называют "тысяча Зеленского".

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей официальной странице в Facebook.

Аптеки-партнеры

Для поиска ближайшей аптеки можно воспользоваться специальной интерактивной картой. Среди аптек, которые присоединились к программе:

Аптека АНЦ,

Сеть аптек "Подорожник",

Сеть "Аптека "3и",

Аптека 9·1·1,

Аптека оптовых цен,

Оптимальная аптека,

Аптека "Благодать",

Аптека "Здрава",

Аптека DiGi,

Сеть аптек "Желаем здоровья".

Книжные магазины-партнеры

Для поиска ближайшего магазина также доступна отдельная интерактивная карта. К программе присоединились такие известные издательства и книжные магазины, как:

Readeat,

Yakaboo,

Книжный магазин "Е",

Буква,

Издательская группа KM-Букс,

КСД – пространство захватывающих книг.

КнигоЛенд,

Издательство "Абабагаламага",

Vivat,

Издательство РМ,

Издательство "Фабула",

Издательство "Астролябия",

Книголов,

Издательство Старого Льва,

Book.ua,

BookChef.

Министерство отмечает, что интерактивные карты аптек и книжных магазинов обновляются на постоянной основе.