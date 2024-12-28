Где потратить тысячу Зеленского: Минэкономики создало карты аптек и книжных магазинов
Министерство экономики Украины представило интерактивные карты аптек и книжных магазинов, которые стали участниками программ "Зимова єПідтримка" и "Национальный кэшбек". Эти инструменты помогут украинцам легко найти ближайшие точки продаж лекарств и книг, где можно воспользоваться средствами, полученными в рамках программы, которую еще называют "тысяча Зеленского".
Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей официальной странице в Facebook.
Аптеки-партнеры
Для поиска ближайшей аптеки можно воспользоваться специальной интерактивной картой. Среди аптек, которые присоединились к программе:
- Аптека АНЦ,
- Сеть аптек "Подорожник",
- Сеть "Аптека "3и",
- Аптека 9·1·1,
- Аптека оптовых цен,
- Оптимальная аптека,
- Аптека "Благодать",
- Аптека "Здрава",
- Аптека DiGi,
- Сеть аптек "Желаем здоровья".
Книжные магазины-партнеры
Для поиска ближайшего магазина также доступна отдельная интерактивная карта. К программе присоединились такие известные издательства и книжные магазины, как:
- Readeat,
- Yakaboo,
- Книжный магазин "Е",
- Буква,
- Издательская группа KM-Букс,
- КСД – пространство захватывающих книг.
- КнигоЛенд,
- Издательство "Абабагаламага",
- Vivat,
- Издательство РМ,
- Издательство "Фабула",
- Издательство "Астролябия",
- Книголов,
- Издательство Старого Льва,
- Book.ua,
- BookChef.
Министерство отмечает, что интерактивные карты аптек и книжных магазинов обновляются на постоянной основе.
- Выплаты по єПідтримке можно потратить на покупку лекарств, оплату образовательных или медицинских услуг, коммунальные платежи и донаты военным. Выплаты по программе начались 10 декабря, заявку на нее нужно подавать через государственное приложение "Дия". Средства выплачивают на карту "Национальный кешбэк".
- С 4 декабря программа также доступна для клиентов Укрпошти, которые могут потратить средства на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.
- О подводных камнях и распространенных мифах о новой єПідтримки читайте в большом тексте LIGA.net.