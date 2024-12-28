Де можна витратити тисячу Зеленського: Мінекономіки створило мапи аптек і книгарень

Міністерство економіки створило мапи аптек і книгарень, які приєдналися до програми

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Міністерство економіки України представило інтерактивні мапи аптек та книгарень, які стали учасниками програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек". Ці інструменти допоможуть українцям легко знайти найближчі точки продажу ліків та книжок, де можна скористатися коштами, отриманими в межах програми, яку ще називають "тисяча Зеленського".

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Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Аптеки-партнери

Для пошуку найближчої аптеки можна скористатися спеціальною інтерактивною мапою. Серед аптек, які приєдналися до програми:

Аптека АНЦ

Мережа аптек "Подорожник"

Мережа "Аптека "3і"

Аптека 9·1·1

Аптека оптових цін

Оптимальна аптека

Аптека "Благодать"

Аптека "Здрава"

Аптека DiGi

Мережа аптек "Бажаємо здоров'я".

Книгарні-партнери

Для пошуку найближчої книгарні також доступна окрема інтерактивна мапа. До програми долучилися такі відомі видавництва та книгарні, як:

Readeat

Yakaboo

Книгарня "Є"

Буква

Видавнича група KM-Букс

КСД – простір книжок, що захоплюють

КнигоЛенд

Видавництво "Абабагаламага"

Vivat

Видавництво РМ

Видавництво "Фабула"

Видавництво "Астролябія"

Книголав

Видавництво Старого Лева

Book.ua

BookChef.

Міністерство зазначає, що інтерактивні мапи аптек і книгарень оновлюються на постійній основі.