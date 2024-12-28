Де можна витратити тисячу Зеленського: Мінекономіки створило мапи аптек і книгарень
Міністерство економіки України представило інтерактивні мапи аптек та книгарень, які стали учасниками програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек". Ці інструменти допоможуть українцям легко знайти найближчі точки продажу ліків та книжок, де можна скористатися коштами, отриманими в межах програми, яку ще називають "тисяча Зеленського".
Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Аптеки-партнери
Для пошуку найближчої аптеки можна скористатися спеціальною інтерактивною мапою. Серед аптек, які приєдналися до програми:
- Аптека АНЦ
- Мережа аптек "Подорожник"
- Мережа "Аптека "3і"
- Аптека 9·1·1
- Аптека оптових цін
- Оптимальна аптека
- Аптека "Благодать"
- Аптека "Здрава"
- Аптека DiGi
- Мережа аптек "Бажаємо здоров'я".
Книгарні-партнери
Для пошуку найближчої книгарні також доступна окрема інтерактивна мапа. До програми долучилися такі відомі видавництва та книгарні, як:
- Readeat
- Yakaboo
- Книгарня "Є"
- Буква
- Видавнича група KM-Букс
- КСД – простір книжок, що захоплюють
- КнигоЛенд
- Видавництво "Абабагаламага"
- Vivat
- Видавництво РМ
- Видавництво "Фабула"
- Видавництво "Астролябія"
- Книголав
- Видавництво Старого Лева
- Book.ua
- BookChef.
Міністерство зазначає, що інтерактивні мапи аптек і книгарень оновлюються на постійній основі.
- Виплати за єПідтримкою можна витратити на купівлю ліків, оплату освітніх або медичних послуг, комунальні платежі та донати військовим. Виплати за програмою почалися 10 грудня, заявку на неї потрібно подавати через державний застосунок "Дія". Кошти виплачують на картку "Національний кешбек".
- З 4 грудня програма також доступна для клієнтів Укрпошти, які можуть витратити кошти на товари та послуги, що надає національний поштовий оператор.
- Про підводні камені та поширені міфи щодо нової єПідтримки читайте у великому тексті LIGA.net.