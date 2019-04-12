НБУ обнаружил десяток нелегальных обменников: список

Национальный банк (НБУ) за январь-март 2019-го проверил 284 пунка обмена валют и обнаружил 12 нелегальных точек по Украине, сообщает пресс-служба регулятора.

Большинство из них нелегально работали в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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Новые выявленные незаконные пункты НБУ внес в свой список с адресами и фотографиями этих учреждений. Они добавлены в конце таблицы.

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Информацию о нелегальных обменниках Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Напомним, что в рамках валютной либерализации НБУ начал выдавать пунктам обмена валют новые, бессрочные лицензии.

7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, которым НБУ снял порядка тридцати валютных ограничений. В частности, появилась возможность покупки-продажи валюты онлайн.

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