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Похищали до $20 000 в день. В Виннице заблокировали два нелегальных call-центра

27.10.2020, 18:37
Похищали до $20 000 в день. В Виннице заблокировали два нелегальных call-центра - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице работу двух call-центров, с помощью которых якобы ежедневно похищалось до $20 000 с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, операторы call-центров звонили гражданам и под видом сотрудников банков предлагали им воспользоваться разными услугами страхования, в частности – депозитов. В разговоре операторы узнавали реквизиты и пароли банковских карт клиентов. После этого подозреваемые снимали с этих карт деньги.

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По предварительным оценкам, call-центры проработали порядка пяти месяцев, а в их работе участвовало 40 человек. За это время они контактировали с клиентами украинских государственных и коммерческих банков, а также с клиентами некоторых учреждений постсоветского пространства. 

В создании нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Винницы и еще двоих жителей других областей Украины. Сейчас в рамках уголовного производства проводится комплекс оперативных и следственных действий по формированию доказательной базы против подозреваемых.

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Александр Мясищев
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