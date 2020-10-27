Похищали до $20 000 в день. В Виннице заблокировали два нелегальных call-центра

Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице работу двух call-центров, с помощью которых якобы ежедневно похищалось до $20 000 с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, операторы call-центров звонили гражданам и под видом сотрудников банков предлагали им воспользоваться разными услугами страхования, в частности – депозитов. В разговоре операторы узнавали реквизиты и пароли банковских карт клиентов. После этого подозреваемые снимали с этих карт деньги.

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По предварительным оценкам, call-центры проработали порядка пяти месяцев, а в их работе участвовало 40 человек. За это время они контактировали с клиентами украинских государственных и коммерческих банков, а также с клиентами некоторых учреждений постсоветского пространства.

В создании нелегального бизнеса подозревают двоих жителей Винницы и еще двоих жителей других областей Украины. Сейчас в рамках уголовного производства проводится комплекс оперативных и следственных действий по формированию доказательной базы против подозреваемых.

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По данным НБУ, за январь-июнь в Украине было зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с банковскими картами и счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн. В 2019 таких случаев было 34 700 на сумму 72,6 млн грн.

3 сентября киберполиция разоблачила сеть обменников, которые якобы присваивали себе деньги клиентов. Эти деньги сеть получала для проведения обмена запрещенных в Украине электронных валют.

17 сентября СБУ разоблачила группировку, участники которой якобы похищали деньги с банковских счетов украинцев и иностранцев. Ежемесячно они похищали до 3 млн грн, отмечают в СБУ.

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Александр Мясищев

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