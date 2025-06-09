Украинцы все чаще инвестируют в военные облигации: вклады в ОВГЗ выросли более чем на 10%

В мае юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в ОВГЗ более чем на 10%, до 286 млрд грн

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В мае 2025 года юридические и физические лица увеличили объем инвестиций в государственные облигации (ОВГЗ) более чем на 10% — с 257 млрд грн до 286 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Ведомство привлекло от размещения ОВГЗ в мае 43,6 млрд грн в эквиваленте, включая 34,1 млрд грн и 202,4 млн евро. Основным направлением финансирования остается безопасность и оборона.

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По состоянию на 1 июня 2025 года в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,85 трлн грн. Крупнейшие собственники – коммерческие банки (46,1%) и Национальный банк (36,3%). Доля юридических и физических лиц составляет 10,3% и 5,1% соответственно, что на 1,2 п.п. больше, чем год назад.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ в гривне в мае составила 16,2%, в евро – 3,2%.

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С начала года из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено 191 млрд грн. В целом за время войны объем размещенных облигаций превысил 1,6 трлн.

Приобрести ОВГЗ можно через приложение "Дия", банки или лицензированных брокеров, минимальная номинальная стоимость – 1000 грн/долларов/евро.