Акции Trump Media выросли на 50% после победы Трампа на выборах
Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом пишет CNBC.
Актив компании Trump Media — соцсеть Truth Social — рассматривается трейдерами как основная платформа для президентских коммуникаций нового президента США.
В ходе предвыборной кампании цена акций Trump Media переживала резкие колебания по мере того, как менялись прогнозы относительно будущего победителя выборов. В период с 23 сентября и до конца октября стоимость акций Trump Media выросла в четыре раза. В последнюю неделю перед выборами случился обвал акций медиакомпании — за одну сессию они потеряли 22,3%, что стало худшим однодневным падением стоимости акций с момента выхода Trump Media на биржу в марте этого года.
В среднем за последние 30 дней акции компании выросли более чем на 105%.
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