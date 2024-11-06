Акції Trump Media зросли на 50% після перемоги Трампа на виборах

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Акції медіакомпанії Trump Media & Technology Group зросли відразу на 50% після того, як стало очевидним, що Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США. Про це пише CNBC.

Актив компанії Trump Media – соцмережа Truth Social – розглядається трейдерами як основна платформа для президентських комунікацій нового президента США.

У ході передвиборчої кампанії ціна акцій Trump Media переживала різкі коливання, залежно від того, як змінювалися прогнози щодо майбутнього переможця виборів. У період з 23 вересня і до кінця жовтня вартість акцій Trump Media зросла в чотири рази. В останній тиждень перед виборами стався обвал акцій медіакомпанії — за одну сесію вони втратили 22,3%, що стало найгіршим одноденним падінням вартості акцій з моменту виходу Trump Media на біржу в березні цього року.

За останні 30 днів акції компанії зросли більш ніж на 105%.