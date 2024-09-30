Китайские акции рекордно растут вторую торговую сессию подряд
Фото: EPA

Китайские акции растут девятый день после объявления Пекином нового пакета стимулирования экономики, пишет Bloomberg.

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Индекс CSI 300, отражающий акции компаний, котируемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, подскочил на 8,5% в понедельник, 30 сентября. Это стало самым большим ростом с 2008 года.

Индекс, потерявший более 45% своей стоимости с максимума 2021 года до середины сентября, с тех пор вырос более чем на 20%. Его рост на прошлой неделе стал самым большим за 16 лет.

Китайские акции рекордно растут вторую торговую сессию подряд

Масштабный рост произошел после того, как три крупнейших города Китая смягчили правила для покупателей жилья, а центральный банк перешел к снижению ставок по ипотеке.

Эти меры были среди ключевых элементов крупного пакета стимулов, который включал снижение процентных ставок, высвобождение наличных денег для банков, а также поддержку ликвидности для акций. Во вторник Народный банк Китая объявил о выпуске кредитного пула на сумму 800 млрд юаней ($114 млрд).

По сообщениям местных СМИ, спрос на китайские акции в понедельник был столь высок, что у нескольких местных брокерских компаний возникли задержки в обработке заявок на торговлю.

Оптимизм по поводу второго по величине фондового рынка мира распространяется по всему миру: хедж-фонды продают акции американских технологических компаний и вкладывают средства в горнодобывающие и сырьевые компании.

В то же время цены на железную руду выросли почти на 11% на ожиданиях инвесторов, что усилия Китая, направленные на смягчение проблем с недвижимостью, улучшат спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя руды.

  • ВВП Китая вырос в годовом выражении на 4,7% во втором квартале, и это самый низкий темп роста экономики страны за последние пять кварталов. Жилищный кризис в Китае по-прежнему остается существенным тормозом для экономики, а цены на новое жилье в крупных китайских городах в июне падали 13-й месяц подряд.
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