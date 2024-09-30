Китайские акции рекордно растут вторую торговую сессию подряд

Китайские акции сохраняют рост после наибольшего скачка с 2008 года

Фото: EPA

Китайские акции растут девятый день после объявления Пекином нового пакета стимулирования экономики, пишет Bloomberg.

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Индекс CSI 300, отражающий акции компаний, котируемых на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, подскочил на 8,5% в понедельник, 30 сентября. Это стало самым большим ростом с 2008 года.

Индекс, потерявший более 45% своей стоимости с максимума 2021 года до середины сентября, с тех пор вырос более чем на 20%. Его рост на прошлой неделе стал самым большим за 16 лет.

Масштабный рост произошел после того, как три крупнейших города Китая смягчили правила для покупателей жилья, а центральный банк перешел к снижению ставок по ипотеке.

Эти меры были среди ключевых элементов крупного пакета стимулов, который включал снижение процентных ставок, высвобождение наличных денег для банков, а также поддержку ликвидности для акций. Во вторник Народный банк Китая объявил о выпуске кредитного пула на сумму 800 млрд юаней ($114 млрд).

По сообщениям местных СМИ, спрос на китайские акции в понедельник был столь высок, что у нескольких местных брокерских компаний возникли задержки в обработке заявок на торговлю.

Оптимизм по поводу второго по величине фондового рынка мира распространяется по всему миру: хедж-фонды продают акции американских технологических компаний и вкладывают средства в горнодобывающие и сырьевые компании.

В то же время цены на железную руду выросли почти на 11% на ожиданиях инвесторов, что усилия Китая, направленные на смягчение проблем с недвижимостью, улучшат спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя руды.