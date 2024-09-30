Китайські акції рекордно ростуть другу торгову сесію поспіль
Китайські акції зростають дев'ятий день поспіль після оголошення Пекіном нового пакета стимулювання економіки, пише Bloomberg.
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Індекс CSI 300, який відображає акції компаній, котируваних на Шанхайській і Шеньчженьській фондових біржах, підскочив на 8,5% у понеділок, 30 вересня. Це стало найбільшим зростанням із 2008 року.
Індекс, що втратив понад 45% своєї вартості з максимуму 2021 року до середини вересня, з того часу зріс більш ніж на 20%. Його ріст минулого тижня став найбільшим за 16 років.
Масштабне зростання відбулося після того, як три найбільші міста Китаю пом'якшили правила для покупців житла, а центральний банк також перейшов до зниження ставок з іпотеки.
Ці заходи були серед ключових елементів великого пакета стимулів, який включав зниження відсоткових ставок, вивільнення готівки для банків, а також підтримку ліквідності для акцій. У вівторок Народний банк Китаю оголосив про випуск кредитного пулу на суму 800 млрд юанів ($114 млрд).
За повідомленнями місцевих ЗМІ, попит на китайські акції в понеділок був настільки високим, що у кількох місцевих брокерських компаній виникли затримки в обробці заявок на торгівлю.
Оптимізм щодо другого за величиною фондового ринку світу поширюється по всьому світу: хедж-фонди продають акції американських технологічних компаній і вкладають кошти в гірничовидобувні та сировинні компанії.
Водночас ціни на залізну руду зросли майже на 11% на сподіваннях інвесторів, що зусилля Китаю, спрямовані на помʼякшення проблем з нерухомістю, покращать попит з боку найбільшого у світі споживача руди.
- ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів. Житлова криза в Китаї, як і раніше, залишається суттєвим гальмом для економіки, а ціни на нове житло у великих китайських містах у червні падали 13-й місяць поспіль.