Мировые акции падают на фоне угрозы шатдауна правительства США и таможенных угроз Трампа

Фото: ЕРА

Мировые фондовые рынки понесли потери в пятницу, 20 декабря, из-за угрозы шатдауна правительства США, тогда как европейские акции оказались под давлением после заявления Дональда Трампа о возможном введении пошлин в случае, если потребители в регионе не увеличат закупку американской нефти и газа. Об этом пишет Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Европейские акции снизились на 1%, демонстрируя понижение на 3% за неделю. Фьючерсы на американские индексы упали на 0,7-1,1%, что указывает на ожидаемое негативное открытие на Уолл-стрит.

"С возвращением Трампа к игре есть вероятность, что политические споры будут продолжаться и после выходных, что потенциально может повлечь за собой шатдаун правительства", – заявил Эрин Осман, директор по управлению активами Arbuthnot Latham.

Стоимость страхования против дефолта США из-за кредитно-дефолтных свопов выросла до 11 базисных пунктов, что является самым высоким показателем за последние четыре недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в первый раз с мая превысила 4,5%. Доллар ослаб на 0,3%, но остается вблизи двухлетнего максимума. Евро поднялся на 0,2%, торгуясь на уровне $1,03925, в то время как иена выросла на 0,4%, после ночного падения на 1,7%.

Цены на нефть упали: West Texas Intermediate снизился на 0,6% до $68,96 за баррель. Золото поднялось на 0,5% до $2605 за унцию.