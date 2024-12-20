Світові акції падають на тлі загрози шатдауну уряду США та митних погроз Трампа

Глобальні ринки падають на тлі загрози шатдауну уряду США та тарифних погроз Трампа для Європи

Фото: ЕРА

Світові фондові ринки зазнали втрат у п'ятницю, 20 грудня, через загрозу шатдауну уряду США, тоді як європейські акції опинилися під тиском після заяви Дональда Трампа про можливе запровадження мит у разі, якщо споживачі в регіоні не збільшать закупівлю американської нафти та газу. Про це пише Reuters.

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Європейські акції знизилися на 1%, демонструючи зниження на 3% за тиждень. Ф'ючерси на американські індекси впали на 0,7–1,1%, що вказує на очікуване негативне відкриття на Волл-стріт.

"З поверненням Трампа до гри є ймовірність, що політичні суперечки триватимуть і після вихідних, що потенційно може спричинити шатдаун уряду", – заявив Ерін Осман, директор з управління активами Arbuthnot Latham.

Вартість страхування проти дефолту США через кредитно-дефолтні свопи зросла до 11 базисних пунктів, що є найвищим показником за останні чотири тижні.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з травня перевищила 4,5%. Долар ослаб на 0,3%, але залишається близько дворічного максимуму. Євро піднявся на 0,2%, торгуючись на рівні $1,03925, тоді як єна зросла на 0,4%, після нічного падіння на 1,7%.

Ціни на нафту впали: West Texas Intermediate знизився на 0,6%, до $68,96 за барель. Золото піднялося на 0,5%, до $2605 за унцію.