Нова пошта разместит два новых выпуска облигаций на 2 млрд грн. Куда направят деньги

Фото: Нова пошта

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила размещение двух новых выпусков облигаций Нової пошти – серий G и H на номинальную сумму 1 млрд грн каждый. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Облигации будут размещены частно, то есть не для широкой публики. Номинал одной облигации – 1000 грн.

Вырученные деньги компания планирует направить на:

развитие терминальной сети – 35%;

инвестиции в ІТ – 15%;

закупку контейнеров и транспорта – 30%;

тару для размещения посылок – 20%.

По итогам первого квартала 2025 года чистый доход Нової пошти вырос на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,33 млрд грн.

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В то же время чистая прибыль компании снизилась на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Это уже не первый выпуск облигаций Нової пошти. В 2024 году она разместила облигации серий Е и F – также по 1 млрд грн каждая. Ставка доходности по ним составила 17% и 16% годовых соответственно.

В начале 2025 года компания полностью погасила предыдущий выпуск облигаций серии D в объеме 800 млн грн.