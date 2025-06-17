Нова пошта розмістить два нові випуски облігацій на 2 млрд грн. Куди спрямують гроші

Фото: Нова пошта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила розміщення двох нових випусків облігацій Нової пошти – серій G і H на номінальну суму 1 млрд грн кожен. Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Облігації буде розміщено приватно, тобто не для широкого загалу. Номінал однієї облігації – 1000 грн.

Отримані гроші компанія планує спрямувати на:

розвиток термінальної мережі – 35%;

інвестиції в ІТ – 15%;

закупівлю контейнерів та транспорту – 30%;

тару для розміщення посилок – 20%.

За підсумками першого кварталу 2025 року чистий дохід Нової пошти зріс на 20,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 14,33 млрд грн.

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Водночас чистий прибуток компанії знизився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Це вже не перший випуск облігацій Нової пошти. У 2024 році вона розмістила облігації серій Е і F – також по 1 млрд грн кожна. Ставка дохідності за ними становила 17% та 16% річних відповідно.

На початку 2025 року компанія повністю погасила попередній випуск облігацій серії D обсягом 800 млн грн.