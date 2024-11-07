Победа Трампа обогатила топ-10 миллиардеров на $63 млрд за день

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Состояние десяти самых богатых людей в мире выросло на $63 млрд за один день после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Фондовый рынок отреагировал на результаты выборов ростом цен на акции, что и позволило миллиардерам увеличить свой капитал. Спрос на акции подтверждает ожидания, что Трамп после возвращения в Белый дом будет реализовывать программу снижения налогов и уменьшения регулирования, указывают в агентстве.

Больше других увеличил состояние Илон Маск (на $26,5 млрд), который вел избирательную кампанию вместе с Трампов, и ожидается, что он будет влиять на политику избранного президента. Ранее Трамп заявлял, что готов дать Маску официальную должность.

Также за первый день после объявления результатов выборов значительно выросло состояние у Джеффа Безоса (на $3,2 млрд), который запретил редакции Washington Post поддержать Камалу Харрис на выборах. Среди других бенефициаров победы Трампа — Ларри Эллисон из Oracle (+$5,4 млрд) и Уоррен Баффет (+$5,4 млрд).

Также значительно увеличили состояние криптомиллиардеры: Трамп в ходе предвыборной кампании обещал сделать США криптостолицей планеты. Личный капитал Брайана Армстронга, соучредителя и генерального директора криптобиржи Coinbase, вырос за день на 30% — до $11 млрд. Чанпэн Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, увеличил свой чистый капитал на $12,1 млрд после выборов — до $52,7 млрд.