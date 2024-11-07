Перемога Трампа збагатила десятку найзаможніших людей світу на $63 млрд за день

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Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на $63 млрд за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Фондовий ринок відреагував на результати виборів зростанням цін на акції, що дозволило мільярдерам збільшити свій капітал. Попит на акції підтверджує очікування, що Трамп після повернення до Білого дому реалізовуватиме програму зниження податків та зменшення регулювання, зазначають в агентстві.

Найбільше збільшив статки Ілон Маск (на $26,5 млрд), який вів виборчу кампанію разом із Трампом, і очікується, що він впливатиме на політику обраного президента. Раніше Трамп заявляв, що готовий надати Маску офіційну посаду.

Також за перший день після оголошення результатів виборів значно зросли статки у Джеффа Безоса (на $3,2 млрд), який заборонив редакції Washington Post підтримати Камалу Гарріс на виборах. Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа — Ларрі Еллісон з Oracle (+$5,4 млрд) та Воррен Баффет (+$5,4 млрд).

Також значно збільшили статки криптомільярдери: Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити США криптостолицею планети. Особистий капітал Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, виріс за день на 30% — до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на $12,1 млрд після виборів — до $52,7 млрд.