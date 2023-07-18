RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прийняття зношених валютних банкнот із дисконтом – це схема заробітку обмінників – Гетманцев

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:17
Прийняття зношених валютних банкнот із дисконтом – це схема заробітку обмінників – Гетманцев - Фото
Долар, валюта (Фото: Pexels)

Прийняття зношених валютних банкнот банками та пунктами обміну валют із додатковою комісією – це схема заробітку для фінустанов. Про це сказав в інтерв'ю LIGA.net голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він розповів, що з початку масової відмови фінустановами приймати старі та зношені банкноти він отримав тисячі звернень від українців зі скаргами. 

"Мене "закидали" зверненнями. Уявіть – тисяча звернень за добу! Тисяча на мій особистий телефон та телеграм-канал. Одразу щодо цього провели консультації з Нацбанком, намітили шляхи розв'язання проблеми. Зараз звернень поменшало", – заявив Гетманцев. 

Читайте також: Чому виникли проблеми із продажем готівкового долара

Він запевняє, що це була схема заробітку для обмінників. Банкам теж було вигідно.

"Схема – щойно Нацбанк позбавить ліцензії перший обмінник. Думаю він не буде з цим затягувати. Але вже сьогодні кількість звернень на гарячу лінію НБУ зменшилася з 1000 на добу (місяць тому) до 50. Ситуація вочевидь змінюється на краще завдяки роботі НБУ", – додав голова податкового комітету Верховної Ради. 

Читайте також
Гетманцев про реформування податкової, БЕБ, "скрутки", фальсифікат та змову обмінників
Наталія Софієнко
НацбанкДанило Гетманцевзношені банкноти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 