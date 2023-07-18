Прийняття зношених валютних банкнот із дисконтом – це схема заробітку обмінників – Гетманцев

Прийняття зношених валютних банкнот банками та пунктами обміну валют із додатковою комісією – це схема заробітку для фінустанов. Про це сказав в інтерв'ю LIGA.net голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він розповів, що з початку масової відмови фінустановами приймати старі та зношені банкноти він отримав тисячі звернень від українців зі скаргами.

"Мене "закидали" зверненнями. Уявіть – тисяча звернень за добу! Тисяча на мій особистий телефон та телеграм-канал. Одразу щодо цього провели консультації з Нацбанком, намітили шляхи розв'язання проблеми. Зараз звернень поменшало", – заявив Гетманцев.

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Він запевняє, що це була схема заробітку для обмінників. Банкам теж було вигідно.

"Схема – щойно Нацбанк позбавить ліцензії перший обмінник. Думаю він не буде з цим затягувати. Але вже сьогодні кількість звернень на гарячу лінію НБУ зменшилася з 1000 на добу (місяць тому) до 50. Ситуація вочевидь змінюється на краще завдяки роботі НБУ", – додав голова податкового комітету Верховної Ради.

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