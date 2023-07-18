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Прием изношенных валютных банкнот с дисконтом – это схема заработка обменников – Гетманцев

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18.07.2023, 12:17
Прием изношенных валютных банкнот с дисконтом – это схема заработка обменников – Гетманцев - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Прием изношенных валютных банкнот банками и пунктами обмена валют с дополнительной комиссией – это схема заработка для финучреждений. Об этом сказал в интервью LIGA.net глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он рассказал, что с начала массового отказа финучреждениями принимать старые и изношенные банкноты получил тысячи обращений от украинцев с жалобами.

"Меня "забросали" обращениями. Представьте – тысяча обращений в сутки! Тысяча на мой личный телефон и телеграм-канал. Сразу по этому поводу провели консультации с Нацбанком, наметили пути решения проблемы. Сейчас обращений стало меньше", – заявил Гетманцев.

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Он уверяет, что это была схема заработка для обменников. Банкам тоже было выгодно.

"Схема – до тех пор, пока Нацбанк не лишит лицензии первый обменник. Думаю, он не будет с этим затягивать. Но уже сегодня количество обращений на горячую линию НБУ уменьшилось с 1000 в сутки (месяц назад) до 50. Ситуация явно меняется к лучшему благодаря работе НБУ", – добавил глава налогового комитета Верховной Рады.

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  • В последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказывались брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагалось уплатить дополнительную комиссию до 30%. Гетманцев отметил, что эти действия незаконны.
  • После этого НБУ дал разъяснение по обмену валюты и когда комиссия законна.
Наталия Софиенко
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