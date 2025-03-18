Виплати клієнтам Фрідом Фінанс можуть розпочатися влітку 2025 року – голова НКЦПФР

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Перші виплати клієнтам компанії "Фрідом Фінанс Україна", чиї активи були заморожені у жовтні 2022 року через санкції, можуть розпочатися влітку 2025 року. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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"За моїми суб'єктивними відчуттями, розрахунки почнуться влітку і далі йтимуть дуже швидко. Якщо це почнеться раніше – це буде приємною несподіванкою", – зазначив голова регулятора.

Магомедов наголосив, що це стало можливим після внесення у середині січня 2025 року президентом України Володимиром Зеленським змін до свого указу від жовтня 2022 року.

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За його словами, оновлення указу дало змогу створити механізм, який наразі опрацьовується разом з обома депозитаріями, банком та дотичними правоохоронними органами.

"Ми вже оприлюднили рішення Комісії для ознайомлення, щоб усі зрозуміли, як це буде відбуватись", – уточнив голова НКЦПФР.

Він зазначив, що призначений влітку минулого року НКЦПФР тимчасовий управитель Фрідом Фінанс провів аудит, який підтвердив наявність активів та достатність грошей.

"Активи там є, грошей достатньо. Менеджмент, який був, сумлінно до цього відносився. Тож проблем з виплатами не має бути", – підкреслив Магомедов.

Він також виключив можливість ведення якоїсь діяльності на базі Фрідом Фінанс, бо всі його рахунки заблоковані.

На запитання щодо гарантій, що завтра подібні санкції не будуть введені проти якогось іншого профучасника та його клієнти так само на кілька років не будуть позбавлені доступу до своїх активів, Магомедов відповів, що він сподівається, що таке не повториться.

"Але якщо щось подібне буде, вже будуть напрацювання, що з цим робити. Тобто є інститут тимчасового керуючого, методики та практики", – зазначив голова регулятора.

Довідка Фрідом Фінанс був одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапив під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого Фрідом Фінанс був одним із найбільших торговців на фондовому ринку України, але у жовтні 2022 року потрапив під санкції Ради нацбезпеки й оборони, після чого ліцензії зупинили , а потім передали під зовнішнє управління . У Фрідом Фінанс було понад 12 700 клієнтів з активами на загальну суму 3,5 млрд грн. Клієнти інвестували кошти в папери 280 різних емітентів.