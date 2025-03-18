Выплаты клиентам Фридом Финанс могут начаться летом 2025 года – глава НКЦБФР
Первые выплаты клиентам компании "Фридом Финанс Украина", чьи активы были заморожены в октябре 2022 года из-за санкций, могут начаться летом 2025 года. Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.
"По моим субъективным ощущениям, расчеты начнутся летом и дальше будут идти очень быстро. Если это начнется раньше – это будет приятной неожиданностью", – отметил глава регулятора.
Магомедов подчеркнул, что это стало возможным после внесения в середине января 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским изменений в свой указ от октября 2022 года.
По его словам, обновление указа позволило создать механизм, который сейчас прорабатывается вместе с обоими депозитариями, банком и причастными правоохранительными органами.
"Мы уже обнародовали решение Комиссии для ознакомления, чтобы все поняли, как это будет происходить", – уточнил глава НКЦБФР.
Он отметил, что назначенный летом прошлого года НКЦБФР временный управляющий Фридом Финанс провел аудит, подтвердивший наличие активов и достаточность денег.
"Активы там есть, денег достаточно. Менеджмент, который был, добросовестно к этому относился. Так что проблем с выплатами не должно быть", – подчеркнул Магомедов.
Он также исключил возможность ведения какой-либо деятельности на базе Фридом Финанс, потому что все его счета заблокированы.
На вопрос о гарантиях, что завтра подобные санкции не будут введены против какого-либо другого профучастника и его клиенты, так же на несколько лет не будут лишены доступа к своим активам, Магомедов ответил, что он надеется, что такое не повторится.
"Но если что-то подобное будет, уже будут наработки, что с этим делать. То есть существует институт временного управляющего, методики и практики", – отметил глава регулятора.
- Freedom Holding Corp. – основанный в то время гражданином РФ Тимуром Турловым финансовый холдинг. Он зарегистрирован в Неваде, США. Freedom Holding осуществлял операционную деятельность в Казахстане, России, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Германии и на Кипре. Акции холдинга с октября 2020 года торгуются на фондовой бирже NASDAQ.
- В октябре 2022 года Freedom Holding Corp. сообщил о продаже российских компаний ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк" и выходе из российского бизнеса, а также указал, что российское гражданство ее совладельца и главы Тимура Турлова аннулировано с 22 сентября. Сейчас он гражданин Казахстана.