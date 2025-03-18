Выплаты клиентам Фридом Финанс могут начаться летом 2025 года – глава НКЦБФР

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Первые выплаты клиентам компании "Фридом Финанс Украина", чьи активы были заморожены в октябре 2022 года из-за санкций, могут начаться летом 2025 года. Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.

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"По моим субъективным ощущениям, расчеты начнутся летом и дальше будут идти очень быстро. Если это начнется раньше – это будет приятной неожиданностью", – отметил глава регулятора.

Магомедов подчеркнул, что это стало возможным после внесения в середине января 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским изменений в свой указ от октября 2022 года.

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По его словам, обновление указа позволило создать механизм, который сейчас прорабатывается вместе с обоими депозитариями, банком и причастными правоохранительными органами.

"Мы уже обнародовали решение Комиссии для ознакомления, чтобы все поняли, как это будет происходить", – уточнил глава НКЦБФР.

Он отметил, что назначенный летом прошлого года НКЦБФР временный управляющий Фридом Финанс провел аудит, подтвердивший наличие активов и достаточность денег.

"Активы там есть, денег достаточно. Менеджмент, который был, добросовестно к этому относился. Так что проблем с выплатами не должно быть", – подчеркнул Магомедов.

Он также исключил возможность ведения какой-либо деятельности на базе Фридом Финанс, потому что все его счета заблокированы.

На вопрос о гарантиях, что завтра подобные санкции не будут введены против какого-либо другого профучастника и его клиенты, так же на несколько лет не будут лишены доступа к своим активам, Магомедов ответил, что он надеется, что такое не повторится.

"Но если что-то подобное будет, уже будут наработки, что с этим делать. То есть существует институт временного управляющего, методики и практики", – отметил глава регулятора.

Справка Фридом Финанс был одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего Фридом Финанс был одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины, но в октябре 2022 года попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего лицензии остановили , а затем передали во внешнее управление . У Фридом Финанс было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 разных эмитентов.