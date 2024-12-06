Банк Альянс і Вей Фор Пей отримали по 15 млн штрафу від НБУ

НБУ оштрафував три банки та дві небанківські фінустанови за порушення фінмоніторингу

Фото: Банк Альянс

Національний банк у листопаді наклав штрафи на три банки та дві небанківські фінансові установи. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Заходи впливу застосовано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню отриманих злочинним шляхом доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, Нацбанк оштрафував АТ "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за неналежне виконання обов’язків здійснювати посилену перевірку клієнтів з високим ризиком, вимог до моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, до застосування ризик-орієнтованого підходу, а також за надання недостовірної інформації.

На АТ КБ "ПриватБанк"накладено штраф 10 млн грн за недотримання вимог до належної перевірки клієнтів, зокрема вимог до перевірки клієнтів з високим ризиком.

Крім того, банк отримав письмове застереження за порушення вимог до внутрішніх процедур управління ризиками, а також нездійснення додаткових перевірок клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та пов'язаних з ними осіб.

НБУ оштрафував АТ "Асвіо Банк" на 2,45 млн грн за неналежне дотримання ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також неналежне виконання обов’язку щодо здійснення перевірки клієнта.

Крім того, НБУ оштрафував ТОВ "Вей Фор Пей" на 15,35 млн грн за невиконання вимог до організації та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема у частині вимог до перевірки клієнтів, а також низку інших порушень. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до навчання працівників та до відображення інформації в анкеті клієнта.

Штраф у розмірі 255 000 грн накладено на ПрАТ "УФГ" за порушення вимог до ідентифікації та верифікації клієнта. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до виявлення і реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.