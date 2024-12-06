Банк Альянс и Вэй Фор Пэй получили по 15 млн штрафа от НБУ
Национальный банк в ноябре наложил штрафы на три банка и два небанковских финансовых учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Меры влияния применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, Нацбанк оштрафовал АО "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей осуществлять усиленную проверку клиентов с высоким риском, требований к мониторингу деловых отношений и финансовых операций клиента, к применению риск-ориентированного подхода, а также за предоставление недостоверной информации.
На АО КБ "ПриватБанк"наложен штраф 10 млн грн за несоблюдение требований к надлежащей проверке клиентов, в частности требований к проверке клиентов с высоким риском.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований к внутренним процедурам управления рисками, а также неосуществление дополнительных проверок клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и связанных с ними лиц.
НБУ оштрафовал АО "Асвио Банк" на 2,45 млн грн за ненадлежащее соблюдение риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также ненадлежащее выполнение обязанности по осуществлению проверки клиента.
Кроме того, НБУ оштрафовал ООО "Вэй Фор Пэй" на 15,35 млн грн за невыполнение требований к организации и проведению первичного финансового мониторинга, в частности в части требований к проверке клиентов, а также ряд других нарушений. Компания также получила письменное предупреждение за нарушение требований к обучению работников и к отображению информации в анкете клиента.
Штраф в размере 255 000 грн наложен на ЧАО "УФГ" за нарушение требований к идентификации и верификации клиента. Компания также получила письменное предупреждение за нарушение требований к выявлению и регистрации финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.
- В апреле 2024 года НБУ оштрафовал АО "А-Банк" на 258 400 грн за нарушение закона об информировании клиентов об условиях кредитования.
- В июне Нацбанк оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке на 170 000 грн.
- В июле НБУ оштрафовал банк Томаша Фиалы, ШвидкоГроші и Moneyveo за нарушение финмониторинга.
- В октябре НБУ оштрафовал ПриватБанк на 1,7 млн грн за нарушения, обнаруженные во время мониторинга.