Банк Альянс и Вэй Фор Пэй получили по 15 млн штрафа от НБУ

НБУ оштрафовал три банка и два небанковских финучреждения за нарушение финмониторинга

Фото: Банк Альянс

Национальный банк в ноябре наложил штрафы на три банка и два небанковских финансовых учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Меры влияния применены за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, Нацбанк оштрафовал АО "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей осуществлять усиленную проверку клиентов с высоким риском, требований к мониторингу деловых отношений и финансовых операций клиента, к применению риск-ориентированного подхода, а также за предоставление недостоверной информации.

На АО КБ "ПриватБанк"наложен штраф 10 млн грн за несоблюдение требований к надлежащей проверке клиентов, в частности требований к проверке клиентов с высоким риском.

Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований к внутренним процедурам управления рисками, а также неосуществление дополнительных проверок клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и связанных с ними лиц.

НБУ оштрафовал АО "Асвио Банк" на 2,45 млн грн за ненадлежащее соблюдение риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также ненадлежащее выполнение обязанности по осуществлению проверки клиента.

Кроме того, НБУ оштрафовал ООО "Вэй Фор Пэй" на 15,35 млн грн за невыполнение требований к организации и проведению первичного финансового мониторинга, в частности в части требований к проверке клиентов, а также ряд других нарушений. Компания также получила письменное предупреждение за нарушение требований к обучению работников и к отображению информации в анкете клиента.

Штраф в размере 255 000 грн наложен на ЧАО "УФГ" за нарушение требований к идентификации и верификации клиента. Компания также получила письменное предупреждение за нарушение требований к выявлению и регистрации финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.