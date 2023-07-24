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Дельта Банк. Поліція передала до суду нову справу проти Лагуна

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 14:55
Дельта Банк. Поліція передала до суду нову справу проти Лагуна - Фото
Микола Лагун (Фото: пресслужба Дельта Банку)

Головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника Дельта Банку. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

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Слідство хоче у суді довести, що протягом 2012-2013 років бізнесмен, який був головою спостережної ради банку, незаконно наказав видати підконтрольній йому компанії кредит в розмірі 430 млн грн, з яких вона не повернула 199 млн грн.

Також йому та іншим підозрюваним (це двоє заступників голови ради директорів банку і ще одна службова особа банку) інкримінують укладення заздалегідь невигідного договору про відступлення кредитних прав вимоги за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. За допомогою такої схеми вони нібито заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Протягом 2014-2015 років за аналогічною схемою з банку вивели ще 19 млн грн, вважає слідство.

Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

ДОВІДКА. Дельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.

Андрій Водяний

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