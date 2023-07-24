Дельта Банк. Поліція передала до суду нову справу проти Лагуна

Головне слідче управління Національної поліції передало до суду обвинувальний акт проти колишнього власника Дельта Банку. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

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Слідство хоче у суді довести, що протягом 2012-2013 років бізнесмен, який був головою спостережної ради банку, незаконно наказав видати підконтрольній йому компанії кредит в розмірі 430 млн грн, з яких вона не повернула 199 млн грн.

Також йому та іншим підозрюваним (це двоє заступників голови ради директорів банку і ще одна службова особа банку) інкримінують укладення заздалегідь невигідного договору про відступлення кредитних прав вимоги за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість. За допомогою такої схеми вони нібито заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Протягом 2014-2015 років за аналогічною схемою з банку вивели ще 19 млн грн, вважає слідство.

Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершено за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.