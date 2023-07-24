Дельта Банк. Полиция передала в суд новое дело против Лагуна
Главное следственное управление Национальной полиции передало в суд обвинительный акт против бывшего владельца Дельта Банка. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Следствие хочет в суде доказать, что в течение 2012-2013 годов бизнесмен, являвшийся председателем наблюдательного совета банка, незаконно приказал выдать подконтрольной ему компании кредит в размере 430 млн грн, из которых она не вернула 199 млн грн.
Также ему и другим подозреваемым (это два заместителя председателя совета директоров банка и еще одно должностное лицо банка) инкриминируют заключение заведомо невыгодного договора об уступке кредитных прав требования по цене, существенно ниже реальной стоимости. С помощью такой схемы они якобы завладели средствами в сумме около 29 млн грн.
В течение 2014-2015 годов по аналогичной схеме из банка вывели еще 19 млн грн, считает следствие.
Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
СПРАВКА. Дельта Банк – крупнейший банк-банкрот, оказавшийся в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства председателем наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения.
- В 2019 году Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
- Незадолго до начала полномасштабной войны стало известно, что Лагун устроился экономистом в частной компании на зарплату 14 000 грн и весь доход перечисляет на погашение долга перед Ощадбанком.
- В апреле 2023 года в суд направили два первых обвинительных акта против Лагуна.
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