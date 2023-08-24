Долар подорожчав, а євро подешевшав. Курси валют у банках

У четвер, 24 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс на 4 коп. і склав 37,82 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. – до 38,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,9 грн, максимальний – 38,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 39 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 6 коп. і склав 41,11 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. – до 42,28 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,75 грн, максимальний – 43,3 грн.

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