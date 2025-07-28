Фонд гарантування продає борг тепличного комплексу на Київщині перед Комінвестбанком

ФГВФО виставив на аукціон права вимоги Комінвестбанку за кредитом тепличного комплексу

Фото: Комінвестбанк / Facebook

У системі Прозорро.Продажі 11 серпня відбудеться аукціон із продажу активів Комінвестбанку, визнаного неплатоспроможним у грудні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На торги виставлено права вимоги за кредитним договором, забезпеченим великим тепличним комплексом у Бородянському районі Київської області.

Йдеться про лот із правами вимоги за кредитом юридичної особи, що спеціалізується на вирощуванні ягід, горіхів та плодових культур. У забезпечення цього кредиту передано чотири теплиці по 2,5 га кожна.

Загальна заборгованість за кредитом становить 15,5 млн грн. Саме з цієї суми починається аукціон. Строк прострочення – понад 4,5 року. Це перший продаж цього активу.

На торги виставлено не тепличне майно, а саме право вимоги, тобто можливість стягнути борг або активи боржника через суд чи інші механізми.

Продаж відбудеться за голландською моделлю. Придбати актив можуть як фізичні, так і юридичні особи. Винятки – боржник, громадяни та компанії з РФ, особи, пов’язані з державою-агресоркою, а також фігуранти санкційних списків.

Усі гроші, вторговані від продажу, будуть спрямовані на виплати кредиторам банку.