Фонд гарантирования продает долг тепличного комплекса под Киевом перед Коминвестбанком

Фото: Коминвестбанк / Facebook

В системе Прозорро.Продажи 11 августа состоится аукцион по продаже активов Коминвестбанка, признанного неплатежеспособным в декабре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На торги выставлены права требования по кредитному договору, обеспеченному большим тепличным комплексом в Бородянском районе Киевской области.

Речь идет о лоте с правами требования по кредиту юридического лица, специализирующегося на выращивании ягод, орехов и плодовых культур. В обеспечение этого кредита переданы четыре теплицы по 2,5 га каждая.

Общая задолженность по кредиту составляет 15,5 млн грн. Именно с этой суммы начинается аукцион. Срок просрочки – более 4,5 года. Это первая продажа данного актива.

На торги выставлено не тепличное имущество, а именно право требования, то есть возможность взыскать долг или активы должника через суд или другие механизмы.

Продажа состоится по голландской модели. Приобрести актив могут как физические, так и юридические лица. Исключения – должник, граждане и компании из РФ, лица, связанные с государством-агрессором, а также фигуранты санкционных списков.

Все деньги, вырученные от продажи, будут направлены на выплаты кредиторам банка.