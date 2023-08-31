Найбільший банк Швейцарії звільнить 3000 працівників, попри рекордний прибуток

Швейцарський банк UBS після поглинання Credit Suisse встановив новий рекорд з квартального прибутку для банків Європи та США. Чистий прибуток UBS у другому кварталі 2023 року становив $29 млрд, вказано у звіті швейцарського банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У планах UBS скоротити витрати на більш ніж $10 млрд і в межах інтеграції Credit Suisse звільнити 3000 працівників у Швейцарії.

Обидва банки працюватимуть окремо до запланованого юридичного злиття у 2024 році. Бренд Credit Suisse зберігатиметься доти, доки клієнти не перейдуть на системи UBS, що очікується у 2025 році.

"Наш аналіз чітко показує, що повна інтеграція – найкращий результат для UBS, усіх зацікавлених сторін і економіки Швейцарії", – заявив гендиректор UBS Серджіо Ермотті.

Читайте також: Найбільший банк Швейцарії закриє більшість рахунків росіян у Credit Suisse

Прибуток у розмірі $29 млрд є результатом бухгалтерської різниці між ціною у $3,8 млрд, яку UBS заплатив за Credit Suisse, і вартістю балансу придбаного кредитора. Базовий прибуток за перший об'єднаний квартал UBS-Credit Suisse становив $1,1 млрд.

Згідно з опитуванням, проведеним швейцарським банком, очікувалося, що чистий прибуток UBS у другому кварталі становитиме $33,45 мільярда.

"Неймовірний одноразовий прибуток відображає той факт, що витрати на придбання були набагато нижчими від вартості Credit Suisse", – зазначає Reuters.

Показник UBS виявився новим рекордом не тільки для банку, а й для всього сектора в США та Європі, наголошує Bloomberg. Колишній рекорд для американських та європейських банків – $14,3 млрд - був встановлений у першому кварталі 2021 року і належав JPMorgan Chase & Co.

За даними агентства, ціна акцій UBS цього року зросла на 30%, що зробило його найдорожчим великим європейським кредитором.