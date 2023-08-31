Крупнейший банк Швейцарии уволит 3000 сотрудников, несмотря на рекордную прибыль
Швейцарский банк UBS после поглощения Credit Suisse установил новый рекорд по квартальной прибыли для банков Европы и США. Чистая прибыль UBS во втором квартале 2023 года составила $29 млрд, указано в отчете швейцарского банка.
В планах UBS сократить расходы более чем на $10 млрд и в рамках интеграции Credit Suisse уволить 3000 сотрудников в Швейцарии.
Оба банка будут работать отдельно до запланированного юридического слияния в 2024 году. Бренд Credit Suisse будет сохраняться до тех пор, пока клиенты не перейдут на системы UBS, ожидаемые в 2025 году.
"Наш анализ четко показывает, что полная интеграция – лучший результат для UBS, всех заинтересованных сторон и экономики Швейцарии", – заявил гендиректор UBS Серджио Эрмотти.
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Прибыль в $29 млрд является результатом бухгалтерской разницы между ценой в $3,8 млрд, которую UBS заплатил за Credit Suisse, и стоимостью баланса приобретенного кредитора. Базовая прибыль за первый объединенный квартал UBS-Credit Suisse составила $1,1 млрд.
Согласно опросу, проведенному швейцарским банком, ожидалось, что чистая прибыль UBS во втором квартале составит $33,45 миллиарда.
"Невероятная одноразовая прибыль отражает тот факт, что расходы на приобретение были намного ниже стоимости Credit Suisse", – отмечает Reuters.
Показатель UBS оказался новым рекордом не только для банка, но и всего сектора в США и Европе, отмечает Bloomberg. Бывший рекорд для американских и европейских банков – $14,3 млрд – был установлен в первом квартале 2021 года и принадлежал JPMorgan Chase & Co.
По данным агентства, цена акций UBS в этом году выросла на 30%, что сделало его самым дорогим европейским кредитором.
- 21 марта 2023 года стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы.
- Правительство Швейцарии решило поддержать соглашение, открыв UBS кредитную линию на 100 млрд франков для поддержки ликвидности и выделив до 9 млрд франков для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse.
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