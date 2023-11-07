Найбільший банк Швейцарії вперше за шість років отримав квартальний збиток – причина
Найбільший банк Швейцарії UBS уперше за шість років отримав квартальний збиток після того, як йому довелося поглинути проблемного конкурента. Про це йдеться у пресрелізі банку від 7 листопада.
Чистий збиток UBS Group AG у липні-вересні 2023 року через витрати на інтеграцію Credit Suisse становив $785 млн порівняно з чистим прибутком у $1,73 млрд за аналогічний період торік.
Витрати UBS, пов'язані з поглинанням Credit Suisse, становили $2,1 млрд.
UBS закрив операцію з купівлі Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків ($3,3 млрд) у червні. Таким чином третій квартал був першим повним кварталом після поглинання.
Консенсус-прогноз аналітиків, представлений самим банком, передбачав чистий збиток у третьому кварталі на рівні $444 млн, виторг $11,32 млрд і операційні витрати $11,7 млрд.
Без урахування наслідків поглинання Credit Suisse UBS відзвітував про квартальний прибуток у $844 млн.
Сукупний чистий приплив коштів до підрозділу управління активами склав $22 млрд, з яких $3 млрд надійшли від Credit Suisse. Аналітики Goldman Sachs чекали цифру $14 млрд.
Після поглинання Credit Suisse UBS управляє активами понад $5 трлн.
У другому кварталі UBS зафіксував рекордний чистий прибуток $29 млрд завдяки разовому прибутку, отриманому внаслідок купівлі Credit Suisse.
- 21 березня 2023 року стало відомо, що найбільший швейцарський банк UBS купує свого конкурента Credit Suisse, у якого виникли проблеми.
- Уряд Швейцарії вирішив підтримати угоду, відкривши UBS кредитну лінію на 100 млрд франків для підтримки ліквідності та виділивши до 9 млрд франків для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse.
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