Крупнейший банк Швейцарии впервые за шесть лет получил квартальный убыток – причина
Крупнейший банк Швейцарии UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток после того, как ему пришлось поглотить проблемного конкурента. Об этом говорится в пресс-релизе банка от 7 ноября.
Чистый убыток UBS Group AG в июле-сентябре 2023 года из-за затрат на интеграцию Credit Suisse составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период в прошлом году.
Расходы UBS, связанные с поглощением Credit Suisse, составили $2,1 млрд.
UBS закрыл операцию по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом третий квартал являлся первым полным кварталом после поглощения.
Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предполагал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку $11,32 млрд и операционные расходы $11,7 млрд.
Без учета последствий поглощения Credit Suisse UBS отчитался о квартальной прибыли в $844 млн.
Совокупный чистый приток средств в подразделение управления активами составил $22 млрд, из которых $3 млрд поступили от Credit Suisse. Аналитики Goldman Sachs ожидали цифру в $14 млрд.
После поглощения Credit Suisse UBS управляет активами более $5 трлн.
Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль $29 млрд благодаря разовой прибыли, полученной в результате покупки Credit Suisse.
- 21 марта 2023 года стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы.
- Правительство Швейцарии решило поддержать соглашение, открыв UBS кредитную линию на 100 млрд франков для поддержки ликвидности и выделив до 9 млрд франков для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse.
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