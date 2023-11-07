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Крупнейший банк Швейцарии впервые за шесть лет получил квартальный убыток – причина

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 14:09
Крупнейший банк Швейцарии впервые за шесть лет получил квартальный убыток – причина - Фото
Генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти (фото – ЕPA)

Крупнейший банк Швейцарии UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток после того, как ему пришлось поглотить проблемного конкурента. Об этом говорится в пресс-релизе банка от 7 ноября.

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Чистый убыток UBS Group AG в июле-сентябре 2023 года из-за затрат на интеграцию Credit Suisse составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Расходы UBS, связанные с поглощением Credit Suisse, составили $2,1 млрд.

UBS закрыл операцию по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом третий квартал являлся первым полным кварталом после поглощения.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предполагал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку $11,32 млрд и операционные расходы $11,7 млрд.

Без учета последствий поглощения Credit Suisse UBS отчитался о квартальной прибыли в $844 млн.

Совокупный чистый приток средств в подразделение управления активами составил $22 млрд, из которых $3 млрд поступили от Credit Suisse. Аналитики Goldman Sachs ожидали цифру в $14 млрд.

После поглощения Credit Suisse UBS управляет активами более $5 трлн.

Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль $29 млрд благодаря разовой прибыли, полученной в результате покупки Credit Suisse.

Вера Касиян
банкиШвейцарияcredit suisseUBS
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