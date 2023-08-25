Готівкова валюта у банках подешевшала

У п’ятницю, 25 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, не змінився і складає 37,82 грн. Курс продажу впав на 1 коп. – до 38,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,95 грн, максимальний – 38,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 39 грн.

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Середній курс євро знизився на 6 коп. Курс купівлі склав 41,05, курс продажу – 42,22 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 43,3 грн.

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