Reuters: Фірми з ОАЕ хочуть купити російські активи UniCredit

Консорціум з ОАЕ пропонує придбати російський підрозділ UniCredit зі знижкою у 60%

UniCredit у Росії (фото - depositphotos.com)

Три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися в Міністерство фінансів Італії з пропозицією купити російський підрозділ банку UniCredit. Про це пише Reuters.

Про пропозицію вперше повідомила італійська газета Il Messaggero.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, консорціум з ОАЕ пропонує придбати російський бізнес UniCredit зі знижкою в 60% до ринкової вартості.

За планом, дубайські інвестиційні компанії Asas Capital та Mada Capital створять спеціалізовану компанію та об'єднаються з Inweasta — інвестиційною фірмою, яка вже працює у Росії.

Італійський UniCredit – один із найбільших західних банків, який досі присутній на російському ринку, поряд з австрійським Raiffeisen Bank International. Інші великі європейські банки, зокрема Société Générale та ING, давно пішли з Росії, попри значні фінансові втрати.

Уряд Італії вимагає від UniCredit повністю вийти з російського ринку, перш ніж схвалити його угоду з купівлі конкурента Banco BPM. UniCredit вважає, що ці умови можуть суперечити законодавству ЄС та обмежувати свободу банку ухвалювати фінансові рішення.

Присутність UniCredit в Росії є дражливим питанням також для Європейського центрального банку, який у 2024 році наказав UniCredit швидше згорнути свою роботу в Росії.