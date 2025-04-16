Reuters: Італія вимагає від UniCredit якнайшвидшого виходу з Росії

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Італійський уряд планує поставити перед банком UniCredit умову — повністю вийти з російського ринку, перш ніж схвалити його угоду з купівлі конкурента Banco BPM. Про це повідомляєReuters, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.

Європейський центральний банк уже вимагає прискорити згортання діяльності UniCredit у РФ. Тепер подібну вимогу висуває і Рим — у межах застосування так званого механізму "золотої акції", що дозволяє уряду накладати умови або блокувати великі корпоративні угоди у стратегічних секторах, зокрема в банківській сфері.

Італія також планує вимагати від UniCredit збереження стабільного співвідношення між ставками за кредитами та депозитами, а також підтримки наявних проєктів фінансування після можливого злиття з Banco BPM.

Очікується, що це питання буде розглянуте вже на найближчому засіданні уряду, яке заплановане на п’ятницю. Рішення щодо схвалення угоди з умовами може бути ухвалене до кінця квітня.

Деякі європейські банки, зокрема Société Générale та ING, вже вийшли з Росії, зазнавши значних фінансових втрат. UniCredit продовжує працювати в країні-агресорі, попри тиск європейських регуляторів, які вимагають прискорити вихід із РФ.

UniCredit залишається одним із найбільш схильних до ризику європейських банків у Росії поряд з австрійським Raiffeisen Bank International. З 2022 року група робить спроби піти з російського ринку. Процес ускладнюється тим, що UniCredit включений до списку кредитних організацій, угоди з частками та акціями яких у РФ заборонені без спеціального дозволу.

Росія була важливим ринком для італійського банку. Його російський підрозділ торік приніс близько 5% загального доходу групи. У 2024 році доходи від бізнесу UniCredit у РФ зросли на 9% – до 1,3 млрд євро. Підрозділ отримав 577 млн євро чистого прибутку за рік.

Однак UniCredit значно скоротив кредити та депозити в Росії та заявив, що відповідає вимогам ЄЦБ щодо скорочення. Він очікує, що прибуток від російського бізнесу буде "нікчемним" до 2027 року.