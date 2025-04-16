Reuters: Италия требует от UniCredit скорейшего выхода из России

Фото: EPA

Итальянское правительство планирует поставить перед банком UniCredit условие полностью выйти с российского рынка, прежде чем одобрить его соглашение по покупке конкурента Banco BPM. Об этом сообщаетReuters, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

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Европейский центральный банк уже требует ускорить сворачивание деятельности UniCredit в РФ. Теперь подобное требование выдвигает и Рим — в рамках применения так называемого механизма "золотой акции", позволяющего правительству налагать условия или блокировать крупные корпоративные соглашения в стратегических секторах, в частности в банковской сфере.

Италия также планирует потребовать от UniCredit сохранения стабильного соотношения между ставками по кредитам и депозитам, а также поддержки существующих проектов финансирования после возможного слияния с BPM.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем заседании правительства, которое запланировано на пятницу. Решение об одобрении соглашения с условиями может быть принято до конца апреля.

Некоторые европейские банки, такие как Société Générale и ING, уже вышли из России, понеся значительные финансовые потери. UniCredit продолжает работать в стране-агрессоре, несмотря на давление европейских регуляторов, требующих ускорить выход из РФ.

UniCredit остается одним из наиболее подверженных риску европейских банков в России наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. С 2022 года группа пытается уйти с российского рынка. Процесс усугубляется тем, что UniCredit включен в список кредитных организаций, сделки с долями и акциями которых в РФ запрещены без специального разрешения.

Россия была важным рынком для итальянского банка. Его российское подразделение в прошлом году принесло около 5% общего дохода группы. В 2024 году доходы от бизнеса UniCredit в РФ выросли на 9% – до 1,3 млрд евро. Подразделение получило 577 млн евро чистой прибыли за год.

Однако UniCredit значительно сократил кредиты и депозиты в России и заявил, что отвечает требованиям ЕЦБ по сокращению. Он ожидает, что прибыль от российского бизнеса будет "ничтожной" к 2027 году.