Reuters: Фирмы из ОАЭ хотят купить российские активы UniCredit

UniCredit в России (фото - depositphotos.com)

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в Министерство финансов Италии с предложением купить российское подразделение банка UniCredit. Об этом пишет Reuters.

О предложении впервые сообщила итальянская газета Il Messaggero.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский бизнес UniCredit с 60% скидкой к рыночной стоимости.

Согласно плану дубайские инвестиционные компании Asas Capital и Mada Capital создадут специализированную компанию и объединятся с Inweasta, инвестиционной фирмой, которая уже работает в России.

Итальянский UniCredit – один из крупнейших западных банков, до сих пор присутствующий на российском рынке, рядом с австрийским Raiffeisen Bank International. Другие крупные европейские банки, в частности, Société Générale и ING, давно ушли из России, несмотря на значительные финансовые потери.

Правительство Италии требует от UniCredit полностью выйти с российского рынка, прежде чем одобрить его сделку по покупке конкурента Banco BPM. UniCredit считает, что эти условия могут противоречить законодательству ЕС и ограничивать свободу банка принимать финансовые решения.

Присутствие UniCredit в России является раздражительным вопросом также для Европейского центрального банка, который в 2024 году приказал UniCredit поскорее свернуть свою работу в России.