Reuters: Фирмы из ОАЭ хотят купить российские активы UniCredit
Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов обратились в Министерство финансов Италии с предложением купить российское подразделение банка UniCredit. Об этом пишет Reuters.
О предложении впервые сообщила итальянская газета Il Messaggero.
Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский бизнес UniCredit с 60% скидкой к рыночной стоимости.
Согласно плану дубайские инвестиционные компании Asas Capital и Mada Capital создадут специализированную компанию и объединятся с Inweasta, инвестиционной фирмой, которая уже работает в России.
Итальянский UniCredit – один из крупнейших западных банков, до сих пор присутствующий на российском рынке, рядом с австрийским Raiffeisen Bank International. Другие крупные европейские банки, в частности, Société Générale и ING, давно ушли из России, несмотря на значительные финансовые потери.
Правительство Италии требует от UniCredit полностью выйти с российского рынка, прежде чем одобрить его сделку по покупке конкурента Banco BPM. UniCredit считает, что эти условия могут противоречить законодательству ЕС и ограничивать свободу банка принимать финансовые решения.
Присутствие UniCredit в России является раздражительным вопросом также для Европейского центрального банка, который в 2024 году приказал UniCredit поскорее свернуть свою работу в России.
- За первый квартал 2025 года UniCredit показал рекордную за всю историю прибыль. Около 10% принесло подразделение в РФ.