Шестеро людей отримали підозри за спробу привласнити нерухомість Мегабанку

Фото: пресслужба Мегабанку

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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ДБР не називає банк, але обставини вказують на збанкрутілий Мегабанк і ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe), фактичним бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.

Зазначається, що в березні 2023 року правоохоронці викрили фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 млн грн.

Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.

Довідка Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. За даними банку, на 1 січня 2023 року він обслуговував 728 319 клієнтів, на території України працювало 154 відділення. Активи банку становили 9,956 млрд грн.



Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%). Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. За даними банку, на 1 січня 2023 року він обслуговував 728 319 клієнтів, на території України працювало 154 відділення. Активи банку становили 9,956 млрд грн.Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).

"Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції", – сказано в повідомленні.

Причому раніше розслідування ДБР встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, іншими компаніями й особами, "дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави".

"Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України", – зазначили в ДБР.

Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці, та особі, яка "придбала" майно банку, повідомили про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було арештовано та передано в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).