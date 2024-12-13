Шесть человек получили подозрения за попытку присвоить недвижимость Мегабанка

Фото: пресс-служба Мегабанка

Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк и ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe), фактическим бенефициарным владельцем которого является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET.

Отмечается, что в марте 2023 года стражи порядка разоблачили финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 млн грн.

Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.

Справка Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января 2023 года он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка составили 9,956 млрд грн.



Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%). Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января 2023 года он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка составили 9,956 млрд грн.Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

"Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двум иностранным компаниям в отношении которых, решением СНБО, применены национальные санкции", – говорится в сообщении.

Причем ранее расследование ГБР установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, другими компаниями и лицами, "действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства".

"Следовательно, новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины", – отметили в ГБР.

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, привлеченных к сделке, и лицу, которое "приобрело" имущество банка, сообщили о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Имущество, противоправно выведенное из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА).