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Visa та MasterCard змінять вартість послуг для бізнесу. Є дозвіл АМКУ

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 15:31
Visa та MasterCard змінять вартість послуг для бізнесу. Є дозвіл АМКУ - Фото
Фото: Depositphotos

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard Europe та Visa International Service Association узгоджені дії щодо зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж). Про це йдеться на сайті АМКУ.

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Зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди №2 у межах Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні, пояснив АМКУ.

Про яке саме зниження йдеться, не повідомляється. 

Інтерчейндж – це комісія, яку банк, який обслуговує торгову точку (банк-еквайр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися у цьому магазині.

Частка міжнародної платіжної системи Mastercerd на ринку України, згідно з даними НБУ, у 2023 році становить 53,9%, VISA – 45,5%. Загалом – 99,4%.

На початку квітня 2021 року ПриватБанкОщадбанк та Райффайзен Банк Аваль опублікували спільне звернення до Верховної Ради, Кабміну та НБУ, де заявили про готовність поетапно знизити розмір міжбанківської комісії за проведення безготівкових розрахунків. Їх підтримали платіжні системи Mastercard та Visa.

У травні Нацбанк, Visa та Mastercard підписали меморандум про роботу над посиленням конкуренції на платіжному ринку України та поетапне зниження комісії інтерчейндж.

У листопаді Visa та Mastercard знизили до 1,2% комісію інтерчейндж згідно з додатковою угодою №1 до Меморандуму. 

Планувалося, що наступні етапи зниження відбуватимуться починаючи з 1 липня 2022 року – ще на 1%, починаючи з 1 липня 2023 року – ще на 0,9%.

Заплановані зниження стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.

Читайте також: Скільки коштуватиме обслуговування платежів для бізнесу 

Віра Касіян
АМКУVisaMastercardінтерчейндж
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