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Visa и MasterCard изменят стоимость услуг бизнеса. Есть разрешение АМКУ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 15:31
Visa и MasterCard изменят стоимость услуг бизнеса. Есть разрешение АМКУ - Фото
Фото: Depositphotos

Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard Europe и Visa International Service Association согласованные действия по снижению межбанковской комиссии (интерчейндж). Об этом говорится на сайте АМКУ.

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Уменьшение межбанковских комиссий осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением №2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине, пояснил АМКУ.

О каком именно понижении идет речь, не сообщается.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.

Доля международной платежной системы Mastercerd на рынке Украины, согласно данным НБУ, в 2023 году составляет 53,9%, VISA – 45,5%. В общем – 99,4%.

В начале апреля 2021 года ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы MasterCard и Visa.

В мае Нацбанк, Visa и Mastercard подписали меморандум о работе над усилением конкуренции на платежном рынке Украины и поэтапном снижении комиссии интерчейндж.

В ноябре Visa и Mastercard снизили до 1,2% комиссию интерчейндж согласно дополнительному соглашению №1 к Меморандуму.

Планировалось, что следующие этапы снижения будут происходить начиная с 1 июля 2022 года – еще на 1%, начиная с 1 июля 2023 года – еще на 0,9%.

Планируемые снижения касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.

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Вера Касиян
АМКУVisaMasterCardинтерчейндж
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