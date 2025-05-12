Криптопроєкт синів Трампа American Bitcoin готується до виходу на біржу

American Bitcoin, підтримуваний синами Трампа, готується до виходу на біржу через злиття з Gryphon

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American Bitcoin, контрольний пакет акцій Hut 8, підтримуваний двома старшими синами Дональда Трампа, планує вийти на біржу Nasdaq шляхом злиття всіх акцій з Gryphon Digital Mining (GRYP). Про це пише Reuters.

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Після завершення угоди акціонери American Bitcoin, включно з Еріком Трампом, його братом Дональдом Трампом-молодшим і майнінговою компанією Hut 8, збережуть 98% власності новоствореної структури.

Очікується, що угода завершиться у третьому кварталі 2025 року. На тлі новини акції Gryphon зросли більш ніж утричі, а Hut 8 – на 13%.

American Bitcoin була створена лише в березні цього року. Ерік Трамп залишиться в компанії на посаді головного стратегічного директора.

"Наше бачення American Bitcoin полягає в тому, щоб створити найбільш інвестиційно привабливу платформу для накопичення біткоїнів на ринку", – зазначив Ерік Трамп.

Це вже не перший криптопроєкт родини Трампів. Раніше вони запустили мемкоїни і компанію World Liberty Financial, що також пов’язана з криптовалютами.

Останнім часом дедалі більше компаній створюють криптовалютні проєкти або починають зберігати біткоїни на своїх балансах, дозволяючи інвесторам отримати доступ до криптоактивів без прямої купівлі. Такий підхід став особливо популярним серед роздрібних інвесторів.